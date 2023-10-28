«Крылья Советов» и «Оренбург» начали матч РПЛ в сильном тумане

«Крылья Советов» и «Оренбург» начали матч 13-го тура чемпионата России в сильном тумане.

Игра проходит в Самаре при температуре 2 градуса.

По словам комментатора встречи Артема Шмелькова, ему с трибуны «очень плохо видно происходящее, особенно в штрафных площадках».