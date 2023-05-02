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Сегодня, 16:32

Хусаинов согласился со словами Карпина о предвзятой работе арбитров: «Левников показал предел цинизма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Судья Кирилл Левников удаляет Валерия Карпина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на критику работы судейской бригады главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным в матче против «Спартака» (1:1) в 25-м туре чемпионата России.

«Полностью согласен с Валерием Георгиевичем. Для меня это протестовый момент — переиграно игровое время. А то, что сотворил Кирилл Левников... Не берем в расчет те судейские «косяки», которые он допустил на футбольном поле, чем и спровоцировал реакцию Валерия Георгиевича. Очевидный фол не зафиксировал, в результате — потеря мяча, началась атака «Спартака». Тем не менее, провокация была со стороны арбитра. В итоге — желтая карточка. После игры Карпин подошел изъясниться вживую, а вместо общения получил красную карточку. Человек совершил злоупотребление служебным положением на футбольном поле. Вмешался в ход и результат игры, в борьбу футбольных клубов, за которыми стоит народ и регионы, из налогов которых формируется зарплатная ведомость футболистов, и в том числе судьи Кирилла Левникова. Своим поведением, демонстрацией неприкосновенности и возвышенности, господин Левников показал предел цинизма и лицемерия по отношению к главному тренеру национальной сборной России по футболу и к его помощнику, Виктору Савельевичу Онопко, тем самым продемонстрировав: «Вы, ребята, для футбола никто. А вот я — рука божья! Как скажу, так и будет».

Это характеризует всю философию руководства судейского корпуса. Как можно было назначать на такой матч повышенного риска, где определяется будущее призеров и участников соревнований, такого неквалифицированного арбитра? И в плюс еще, помощником назначили Мешкова, который отменил справедливый гол Соболева и не нашел ничего лучше, чем сказать «я свистнул раньше». Задача-то была выполнена, «Спартак» был остановлен. Как и в этом матче «Спартак» и «Ростов» были остановлены. Беспредел!" - сказал Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Валерией Яшвили.

На последних минутах встречи еще при счете 1:0 в пользу своей команды Карпин получил желтую карточку. После финального свистка Карпин вышел на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Кириллу Левникову. Судья показал тренеру красную карточку.

Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
Сергей Хусаинов
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1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
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Пари НН – Урал
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
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Квинси Промес

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П
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