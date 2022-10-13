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Судейство

13 октября, 17:16

Хусаинов назвал причину ошибок Карасева в последних матчах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

«Есть судьи высшей лиги, а есть арбитры, которые судят высшую лигу. Так вот, Карасев — арбитр высшей лиги. Он наименее подвержен околофутбольным влияниям. Остальные просто судят высшую лигу.
Он стал допускать ошибки осенью? А это звезда, поймал звезду. Он же побывал на Евро! После этого «словил». А нужно в каждом матче доказывать, что все твои успехи, которые достигнуты в прошлом, не случайны. Если судья принимает решения, противоречащие правилам игры, это злоупотребление. Мы понимаем, что судьи правила знают. Но ошибки Карасева — проявления звездной болезни», — приводит «РБ Спорт» слова Хусаинова.

При этом Хусаинов отметил, что клубам невозможно повлиять на работу Карасева.

«Если ты судишь прекрасно, будешь работать. Неважно, какая у тебя прописка. А будешь давать повод для сомнений, другого назначат. Посмотрят: так, что там у нас — дерби? Давайте Кукуяна назначим, к примеру. Ну, пошумят-пошумят. Но задание тот выполнит. А с Карасиком не договоришься. Он не пойдет на сделки даже за большие советские деньги, как говорили мои старшие товарищи. Какую бы игру ты ни судил, должны говорить: «Это Карасик судит! Ка-ра-сик!» Никаких вопросов не должно быть. Тогда будет репутация», — добавил Хусаинов.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-husainov-karasev-posle-evro-pojmal-zvezdu-zato-s-nim-ne-dogovorish-sya/
Футбол
Сергей Карасев (судья)
Сергей Хусаинов
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
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 - : -
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