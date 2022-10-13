Деменко — о матче «Спартака» с ЦСКА: «Для «Зенита» этот матч будет важным»

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко считает, что матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» будет важным для «Зенита».

«Фаворита в этом противостоянии выделить тяжело. Сейчас и «Спартак», и ЦСКА борются за то, чтобы догнать «Зенит». В этой игре шансы абсолютно 50 на 50, а игра будет открытой.

Проигравший в этом матче потеряет шансы побороться за чемпионство? На 100 процентов нет, но потеря будет ощутимой. Для «Зенита» этот матч будет важным, если эти соперники разделят очки, потому что отставание будет больше.

Верю ли, что «Зенит» реально достать и обогнать? Если только «Зенит» сам будет проигрывать матчи или играть вничью. Это сильнейшая команда по составу в чемпионате России. Да, у них бывают осечки, когда у них не хватает реализации. Но если брать весь чемпионат, то «Зенит» выглядит увереннее других команд», — цитирует Деменко Legalbet.

«Спартак» сыграет с ЦСКА 16 октября на «ВЭБ Арене», матч начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (25 очков). Армейцы, набрав на 1 очко меньше, расположились на 4-й позиции. Лидером с 30 очками является «Зенит».