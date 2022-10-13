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13 октября, 17:11

Баженов рассказал о своих обязанностях в качестве менеджера «Спартака» по игрокам в аренде

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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал «СЭ» подробности своего назначения менеджером красно-белых по игрокам в аренде.

«Это новая должность в нашем футболе, но в Англии и в других странах она уже давно есть. Я буду отвечать за наших игроков, которые находятся в аренде, и следить за ними, потому что так или иначе я бывший футболист и знаю, что чаще всего, к сожалению, когда ребята уходят в аренду, они считают, что про них забыли, за ними не следят. Мой функционал будет заключаться в том, что я должен следить за этими ребятами в плане их развития и помощи, чтобы доносить им, что «Спартак» — это все мы, и мы одно целое, и рано или поздно они все равно вернутся домой. Моя роль будет также заключаться в том, что я буду ездить к ребятам и смотреть, как кто выступает, понимать какие-то проблемы.

Что касается иностранных игроков в аренде, ими заниматься будет Пол Эшуорт, потому что это очень сложный момент. Во-первых, игроки — иностранцы, во-вторых, ситуация у нас в мире очень странная, поэтому, мне кажется, напрямую с ними будет работать именно Пол», — сказал Баженов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

37-летний россиянин будет следить за всеми футболистами «Спартака», которые временно выступают в других командах. Баженов приступит к работе в понедельник, 17 октября.

Баженов выступал за «Спартак» в качестве футболиста с 2004 по 2011 год, на его счету 23 гола и 25 результативных передач в 136 матчах за команду.

Никита Баженов
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3
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4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
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 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
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 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
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Квинси Промес

Спартак

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