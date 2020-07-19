«Хотим быть как можно выше в таблице». Новиков назвал цели «Динамо» перед матчем с «Краснодаром»
19:50
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков перед матчем 23-го тура РПЛ против «Краснодара» поделился ожиданиями от встречи. Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар» в Краснодаре, начало — в 20.30 (мск).
«Для нас важны все матчи, мы хотим быть как можно выше в таблице. Травмы и насыщенный календарь вынуждают нас применять ротацию. Не забываем об игре с «Оренбургом» в среду — она тоже важна», — приводит слова Новикова пресс-служба «Динамо».
«Краснодар» располагается на третьей строчке с 49 очками в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — 6-е место и 38 баллов.
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