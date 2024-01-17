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Агент Сафонов: «Для «Урала» выкуп Помазуна из ЦСКА — неподъемный трансфер»

Алина Савинова
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Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выступает на правах аренды в «Урале», высказался о возможном переходе футболиста в европейскую команду.

«Да, у нас есть желание провести трансфер Помазуна в европейский клуб, но об этом можно будет говорить летом. Варианты у нас есть, сейчас общаемся с этими клубами. Илья находится на сборах «Урала», работает, а по всем остальным вопросам будем действовать по ситуации», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, рассматривает ли «Урал» полноценный выкуп Помазуна из ЦСКА.

«Я не буду называть цифр, но, думаю, что для «Урала» такой трансфер неподъемен», — добавил агент.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть игр отстоял на ноль.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-pomazuna-dlya-urala-vykup-iz-cska-nepodyomnyi-transfer-u-nas-est-varianty-v-evrope-324973/
Илья Помазун
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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