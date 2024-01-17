Агент Сафонов: «Для «Урала» выкуп Помазуна из ЦСКА — неподъемный трансфер»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который выступает на правах аренды в «Урале», высказался о возможном переходе футболиста в европейскую команду.

«Да, у нас есть желание провести трансфер Помазуна в европейский клуб, но об этом можно будет говорить летом. Варианты у нас есть, сейчас общаемся с этими клубами. Илья находится на сборах «Урала», работает, а по всем остальным вопросам будем действовать по ситуации», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, рассматривает ли «Урал» полноценный выкуп Помазуна из ЦСКА.

«Я не буду называть цифр, но, думаю, что для «Урала» такой трансфер неподъемен», — добавил агент.

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и шесть игр отстоял на ноль.