Давид Волк считает несущественной разницу между ФНЛ и РПЛ

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк сравнил уровень игры в ФНЛ и РПЛ.

«Когда переходил в «Динамо», перед клубом стояла задача попасть в премьер-лигу. Если говорить в целом, разница не такая уж существенная. Безусловно, есть различия в качествах футболистов, в скорости, в скорости принятия решений. Но задачи у меня как вратаря не меняются», — цитирует Волка «РБ Спорт».

Махачкалинская команда выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16-ю очками после 18 туров первенства.

За 21 матч во всех турнирах в нынешнем сезоне 23-летний Волк пропустил 19 мячей и 8 раз сыграл на ноль.