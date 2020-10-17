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«Хочется показать, что «Сочи» ничем не хуже». Заболотный готовится к матчу с «Зенитом»

01:37
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Нападающий «Сочи» Антон Заболотный перед матчем 11-го тура чемпионата России против «Зенита» рассказал, как прошла пауза на игры сборных.

— Во время паузы прошли хороший, можно сказать, маленький тренировочный сбор, — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного. — Получили хорошую нагрузку. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать, и я думаю, подготовились и подходим в боевом настроении. Ждем не дождемся матча. Особый статус этой игры только в том, что «Зенит» — команда, выступающая в Лиге чемпионов и, естественно, против команд высшего уровня хочешь проявить себя, сыграть со всей самоотдачей и показать, что «Сочи» ничем не хуже. Это будет хороший опыт в любом случае, какой бы результат не был. Вряд ли они будут применять ротацию, поэтому мы готовимся к сильнейшему составу «Зенита».

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