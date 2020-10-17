«Хочется показать, что «Сочи» ничем не хуже». Заболотный готовится к матчу с «Зенитом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный перед матчем 11-го тура чемпионата России против «Зенита» рассказал, как прошла пауза на игры сборных.
— Во время паузы прошли хороший, можно сказать, маленький тренировочный сбор, — приводит пресс-служба клуба слова Заболотного. — Получили хорошую нагрузку. Тренировали те компоненты, над которыми надо было работать, и я думаю, подготовились и подходим в боевом настроении. Ждем не дождемся матча. Особый статус этой игры только в том, что «Зенит» — команда, выступающая в Лиге чемпионов и, естественно, против команд высшего уровня хочешь проявить себя, сыграть со всей самоотдачей и показать, что «Сочи» ничем не хуже. Это будет хороший опыт в любом случае, какой бы результат не был. Вряд ли они будут применять ротацию, поэтому мы готовимся к сильнейшему составу «Зенита».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.