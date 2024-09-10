Хлусевич — об отстранении России: «Сложный период в жизни спортсмена»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, есть ли у него ощущения, что из-за отстранения российского футбола официальные турниры клубов и сборных могут пройти мимо него.

«Это сложный период. Он касается всех ребят, кто здесь находится. Мы переживаем все вместе. Конечно, это тяжело. Особенно, когда ты понимаешь, что можно было бы играть официальные встречи, выходить на турниры, а ты вместо этого просто проводишь товарищеские матчи. Это сложный период в жизни любого спортсмена. Но я верю, что мы еще успеем сыграть на большой арене. И в сборной, и в клубных еврокубках», — цитирует Хлусевича «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с февраля 2022 года.

В этом году национальная команда России провела три товарищеских матча, во всех из которых одержала победы — россияне сыграли против Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0).