Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что у нынешнего состава команды неплохие перспективы

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил перспективы текущего состава команды на ближайшие сезоны.

«Состав неплохой, команду нужно еще слепить, она молодая. Очень много еще огрехов в игре «Локомотива», но перспективы у этой команды есть. В этом году вряд ли можно на что-то серьезное рассчитывать, а вот в следующем, если сохранится состав, можно говорить о каких-то призовых местах», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Железнодорожники после семи туров занимают третье местов турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.