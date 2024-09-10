Новичок «Спартака» Мангаш обратился к болельщикам команды: «Давайте проведем шикарный сезон и сделаем историю»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш записал видеообращение к болельщикам команды.

«Привет, красно-белые! Я Рикарду Мангаш. Я на этом прекрасном стадионе. Я очень рад быть здесь, чтобы помочь вам вновь завоевать титулы. Давайте проведем шикарный сезон и сделаем историю», — сказал Мангаш в видео, которое опубликовала пресс-служба «Спартака».

«Спартак» объявил о переходе Мангаша 10 сентября. 26-летний португалец подписал контракт до 2026 года.

Футболист является воспитанником «Бенфики». Он выступал за «Виторию» с 2023 года, провел 38 матчей, забил пять мячей и сделал десять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.