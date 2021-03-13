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Хинкель прокомментировал травмы Мозеса и Ларссона

21:29
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал ситуацию с травмами Виктора Мозеса и Джорданом Ларссоном в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ против «Динамо» (2:1). Оба футболисты были заменены из-за повреждений.

«Я еще не был в раздевалке, не знаю подробностей травмы Ларссона. Спросил у Виктора, что произошло, он сказал, что получил удар в колено, вроде ничего серьезного не произошло. Ждем медицинских осмотров», — сказал Хинкель в эфире «Матч премьер».

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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