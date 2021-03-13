Андреас Хинкель: «Мозеса ждет дополнительное обследование»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после победы в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ над «Динамо» (2:1) ответил на вопрос о состоянии здоровья Виктора Мозеса и Джордана Ларссона.
«Джордана я еще не видел, так что не могу ничего сказать. Мозес рассказал, что по ощущениям был удар в колено и он, как будто, подвернул его. Ему кажется, что он не получил серьезного повреждения, но нужно будет провести дополнительное обследование», — сказал Тедеско.
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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