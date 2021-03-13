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Андреас Хинкель: «Мозеса ждет дополнительное обследование»

21:30
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель после победы в гостевом матче 22-го тура Тинькофф РПЛ над «Динамо» (2:1) ответил на вопрос о состоянии здоровья Виктора Мозеса и Джордана Ларссона.

«Джордана я еще не видел, так что не могу ничего сказать. Мозес рассказал, что по ощущениям был удар в колено и он, как будто, подвернул его. Ему кажется, что он не получил серьезного повреждения, но нужно будет провести дополнительное обследование», — сказал Тедеско.

(Артем Калинин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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