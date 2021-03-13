Мостовой считает, что «Спартаку» повезло с пенальти в матче против «Динамо»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Динамо» (2:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я сразу знал, что «Спартак» выиграет, — сообщил Мостовой «СЭ». — Все становится понятно, когда смотришь на составы команд. «Динамо» — это хорошая команда, но у них 6-7 человек с возрастом 20-22 года. «Динамо» — очень перспективный коллектив, но не хватает мужиков, так скажем. Это в любом случае сказывается. В конце матча были очень показательные моменты для молодежи. Сыграй умнее, не бей с такой силой, убери под себя и сделай на паузе — будет результат. Те моменты, когда «Динамо» не могло забить — это молодость, неопытность. У «Спартака» команда более опытная, более мастеровитая. «Спартак» реализовывал свои моменты, а «Динамо» нет. Стоит признать, красно-белым повезло с пенальти, и мне кажется, что правила по пенальти будут скоро изменены, потому что возникает много спорных моментов. Не могу сказать, что «Спартак» победил заслуженно, но точно по праву».

Мостовой также рассказал, какое место «Спартак» займет по окончании сезона.

«Красно-белые с таким составом и такими болельщиками ниже третьего места не должны опускаться в нашем чемпионате. «Спартак» разгромил «Краснодар», победил «Динамо». А где Тедеско? Его и на поле нет, вместо него помощник, который не бегает, не прыгает. Все нормально, все спокойно. Это к моим словам о том, что не надо прыгать по бровке, махать руками и удаляться», — добавил Мостовой.

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. Красно-белые отстают на четыре очка от лидирующего «Зенита».

(Артем Бухаев)