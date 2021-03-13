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Источник: футболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ

21:38

Игрок юношеской команды «Локомотива» Максим Шнапцев был избит после матча с «Чертаново» в ЮФЛ-2. Нападавшими были игроки «Чертаново», утверждает «Чемпионат».

У футболиста сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию.

В «Локомотиве» заявили, что ответственные люди занимаются этим вопросом, а с комментарием по поводу инцидента клуб выступит завтра.

Матч 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» состоялся сегодня, 13 марта, на «Сапсан Арене». Победу одержал «Локомотив» — 2:1. Шнапцев на 20-й минуте матча получил желтую карточку.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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