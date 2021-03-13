Источник: футболисты «Чертаново» избили игрока «Локомотива» после матча ЮФЛ
Игрок юношеской команды «Локомотива» Максим Шнапцев был избит после матча с «Чертаново» в ЮФЛ-2. Нападавшими были игроки «Чертаново», утверждает «Чемпионат».
У футболиста сотрясение мозга и перелом, пришлось вызывать полицию.
В «Локомотиве» заявили, что ответственные люди занимаются этим вопросом, а с комментарием по поводу инцидента клуб выступит завтра.
Матч 17-го тура ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» состоялся сегодня, 13 марта, на «Сапсан Арене». Победу одержал «Локомотив» — 2:1. Шнапцев на 20-й минуте матча получил желтую карточку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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