«Химки» выплатили игрокам задолженности по зарплате и премиальным
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что подмосковный клуб выплатил игрокам задолженности по заработной плате и премиальным.
«Вопросов по долгам нет, — приводит слова Терюшкова ТАСС. — Сейчас у «Химок» нет никаких задолженностей ни по премиальным, ни по зарплатам. Мы, как и обещали, согласно плану, все закрыли».
В сентябре гендиректор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил о задолженностях в подмосковном клубе. В конце ноября полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что задолженности не являются глобальными. Позже Терюшков пообещал, что вопрос с долгами будет закрыт до конца 2021 года.
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