Новиков считает, что Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом»
Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в ворота московского клуба на 11-й минуте встречи с «Зенитом» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
«Понятно, что касание было. Нельзя точно сказать, насколько Скопинцев действительно хотел задеть Мостового, или это вышло случайно. На мой взгляд, это вышло случайно. Игрок скорее хотел пропустить вперед Мостового, потому что смысла фолить, как такового не было: зенитовец выбегал из штрафной площадки. Это все-таки не пенальти», — сказал Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.
«Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на первой строчке с 38 баллами.
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