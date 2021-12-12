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Судейство

Новиков считает, что Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом»

17:18
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Экс-главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в ворота московского клуба на 11-й минуте встречи с «Зенитом» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Понятно, что касание было. Нельзя точно сказать, насколько Скопинцев действительно хотел задеть Мостового, или это вышло случайно. На мой взгляд, это вышло случайно. Игрок скорее хотел пропустить вперед Мостового, потому что смысла фолить, как такового не было: зенитовец выбегал из штрафной площадки. Это все-таки не пенальти», — сказал Новиков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

«Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» располагается на первой строчке с 38 баллами.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Скопинцев, 72 (1:1)
Нереализованный пенальти
Клаудиньо 11
Динамо
Шунин Бальбуэна Ордец Скопинцев (Паршивлюк, 90+3 ) Варела Фомин Моро Захарян Грулев Макаров Тюкавин (Игбун, 84 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел (Оздоев, 46) Кузяев (Сутормин, 87) Клаудиньо (Кузнецов, 90+4) Малком (Ерохин, 46) Мостовой (Круговой, 87)
Предупреждения
Моро 69  -  Дуглас Сантос 45
Судьи
Карасев (Москва) Лунев (Новосибирск) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Москалев (Воронеж) Демешко (Химки)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
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⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры