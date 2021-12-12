Клаудиньо: «Зенит» создал больше моментов, чем «Динамо»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после завершения матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:1).
— Поздравляем с очередным голом за «Зенит». Итоговая ничья смазала впечатление от матча, в котором вы показали яркую игру?
— Мы огорчены тем, что сыграли вничью, потому что ехали в Москву за победой. При этом, мы прекрасно знали, что «Динамо» — сильная команда и обыграть ее на выезде будет сложно. Тем не менее, ничья — это набранное очко, оно точно также важно для нас, потому что поможет в нашей борьбе в чемпионате.
— На ваш взгляд, ничья — справедливый исход матча?
— Нет, я думаю, что мы создали больше моментов, чем «Динамо». К сожалению, не удалось реализовать пенальти, но потом я все-таки смог отличиться, мы вели в счете и доминировали. К сожалению, во втором тайме пропустили гол, но все же я считаю, что победу мы заслужили больше.
— Вы сегодня были абсолютно везде — помогали и в атаке, и в обороне. Мешал ли вам непривычный мороз?
— На самом деле я всегда стараюсь прилагать максимум усилий, чтобы помочь команде. Сегодня статус игры был таким, что я понимал, что от меня требуется еще большая самоотдача и пытался успевать везде. Обещаю всем, что продолжу работать еще больше, чтобы стать еще сильнее.
— «Зенит» уходит на зимнюю паузу лидером чемпионата. Насколько важно было сохранить первую строчку в таблице?
— Занять первое место — наша основная цель, поэтому мы приехали сюда, чтобы набрать очки. Да, победа дала бы нам чуть больше спокойствия, но ничья тоже помогла нам удержать первое место. Сейчас нужно хорошенько отдохнуть, разгрузить голову и продолжить в том же духе, чтобы выполнить нашу цель.
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Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-12-12-klaudino-ogorcheny-nichey-potomu-chto-ekhali-v-moskvu-za-pobedoy.htm
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