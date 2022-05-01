«Химки» — «Уфа»: Кухарчук открыл счет
Полузащитник «Химок» Кухарчук открыл счет в матче с «Уфой»
Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 1:0.
На 31-й минуте футболист забил головой после подачи.
Отметим, что «Химки» забили в меньшинстве: на 12-й минуте красную карточку получил защитник команды Эльмир Набиуллин. Основной вратарь «Уфы» Александр Беленов получил травму и не смог продолжить игру, вместо него вышел Антон Чичкан.
31-летний Кухарчук забил 5-й гол в сезоне-2021/22.
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|26
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Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
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Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|2 : 1
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|3 : 1
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
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|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
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Ахмат – ЦСКА
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|2.05
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Уфа
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|
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|13
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Далер Кузяев
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|7
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Крылья Советов
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Реми Кабелла
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|15
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|1
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