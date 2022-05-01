Полузащитник «Химок» Кухарчук открыл счет в матче с «Уфой»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук открыл счет в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 1:0.

На 31-й минуте футболист забил головой после подачи.

Отметим, что «Химки» забили в меньшинстве: на 12-й минуте красную карточку получил защитник команды Эльмир Набиуллин. Основной вратарь «Уфы» Александр Беленов получил травму и не смог продолжить игру, вместо него вышел Антон Чичкан.

31-летний Кухарчук забил 5-й гол в сезоне-2021/22.