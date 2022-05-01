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Сегодня, 17:03

Игнатов высказался о том, что Джикия, Жиго и Мартинс пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о том, что Самуэль Жиго, Георгий Джикия и Мартинс пропустят следующий матч команды.

— Следующий матч пропустит Жиго, Джикия, Мартинс. Серьезная потеря? Матч с Уралом тоже важный.

— Все матчи важны, будем готовится. Пропускают, да, но что поделать? Значит, будут играть другие.

— Что не получилось лично у тебя в первом тайме?

— Действовал как обычно. Бывают хорошие матчи, бывает плохие. Главное — понять. в чем ошибся, и в чем надо улучшаться.

— Что Ваноли говорил в перерыве? Команда на второй тайм вышла совершенно с другим настроем.

— Все, что происходит в раздевалке, там и остается. Уже это говорил. Главное, что вышли заряженные и выиграли.

— Есть мнение, что у «Спартака» получается лучше играть в два высоких форварда — Николсон и Соболев. Ты играл в такой схеме. Как тебе самому комфортней, когда два высоких нападающих или один?

— Еще раз повторюсь, что мы готовимся к команде. Изучаем их слабые и сильные стороны, а тренер решает, в какую схему мы будем играть.

Матч «Спартака» с «Уралом» пройдет 7 мая в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ. Сегодня, 1 мая, команда Паоло Ваноли обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Михаил Игнатов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
10
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
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30.04 19:30
Зенит – Локомотив
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