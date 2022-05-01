Игнатов высказался о том, что Джикия, Жиго и Мартинс пропустят матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о том, что Самуэль Жиго, Георгий Джикия и Мартинс пропустят следующий матч команды.

— Следующий матч пропустит Жиго, Джикия, Мартинс. Серьезная потеря? Матч с Уралом тоже важный.

— Все матчи важны, будем готовится. Пропускают, да, но что поделать? Значит, будут играть другие.

— Что не получилось лично у тебя в первом тайме?

— Действовал как обычно. Бывают хорошие матчи, бывает плохие. Главное — понять. в чем ошибся, и в чем надо улучшаться.

— Что Ваноли говорил в перерыве? Команда на второй тайм вышла совершенно с другим настроем.

— Все, что происходит в раздевалке, там и остается. Уже это говорил. Главное, что вышли заряженные и выиграли.

— Есть мнение, что у «Спартака» получается лучше играть в два высоких форварда — Николсон и Соболев. Ты играл в такой схеме. Как тебе самому комфортней, когда два высоких нападающих или один?

— Еще раз повторюсь, что мы готовимся к команде. Изучаем их слабые и сильные стороны, а тренер решает, в какую схему мы будем играть.

Матч «Спартака» с «Уралом» пройдет 7 мая в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ. Сегодня, 1 мая, команда Паоло Ваноли обыграла «Крылья Советов» со счетом 2:1.