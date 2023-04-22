«Химки» — «Торпедо»: Левников правильно назначил пенальти в ворота торпедовцев

На 32-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Химки» — «Торпедо» арбитр Кирилл Левников правильно назначил 11-метровый удар в ворота гостей.

Судья, которому не понадобилась помощь видеоассистентов, верно оценил действия Марио Чурича, который отставленной в сторону правой рукой сыграл в мяч после удара Льва Скворцова.

ВАР Владислав Безбородов провел, как и положено, проверку и в действия коллеги не вмешался.

На 11-й минуте Левников ошибочно не вынес предупреждение нападающему «Торпедо» Андре. Он ударил по ноге соперника, находившегося без мяча. Момент произошел под первым ассистентом, поэтому ответственность за ошибку лежит и на Валерии Данченко.