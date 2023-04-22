«Химки» — «Торпедо»: игрок гостей Андре Фелипе сравнял счет
Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе забил на 45+3-й минуте матча с «Химками» в 24-м туре РПЛ — 1:1.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников назначил 11-метровый удар после того, как игрок гостей Йорди Рейна упал в штрафной в борьбе с защитником хозяев Виталием Лысцовым. ВАР проверил момент и подтвердил, что было нарушение против Рейны.
Андре Фелипе отправил мяч в нижний угол ворот. Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин прыгнул в противоположную сторону.
«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Торпедо».
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|9
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|
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|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
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|23.04
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|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
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|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
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Крылья Советов
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|П
|
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Эдуард Сперцян
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