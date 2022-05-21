«Химки» — «Спартак»: Глушаков забил красно-белым с пенальти и сравнял счет в матче
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков забил «Спартаку» на 39-й минуте матча 30-го тура Тинькофф РПЛ. 35-летний российский футболист отличился с пенальти.
Главный арбитр матча Сергей Карасев после подсказки ВАР назначил 11-метровый в ворота Александра Селихова. Защитник москвичей Максимилиано Кофрие сыграл рукой в своей штрафной.
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019 год.
Ранее на 11-й минуте встречи счет в игре открыл защитник красно-белых Самуэль Жиго.
РПЛ, 30-й тур: кто станет вторым, кто вылетит напрямую и попадет в стыки. Онлайн-трансляция
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|
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|8
|5
|16
|33-54
|29
|
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|Уфа
|29
|5
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|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
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|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
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ЖК
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|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
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Ростов
|14
|
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Федор Смолов
Динамо
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Максимилиано Кофрие
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|1
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Горан Чаушич
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|1
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