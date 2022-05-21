«Химки» — «Спартак»: Глушаков забил красно-белым с пенальти и сравнял счет в матче

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков забил «Спартаку» на 39-й минуте матча 30-го тура Тинькофф РПЛ. 35-летний российский футболист отличился с пенальти.

Главный арбитр матча Сергей Карасев после подсказки ВАР назначил 11-метровый в ворота Александра Селихова. Защитник москвичей Максимилиано Кофрие сыграл рукой в своей штрафной.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013-го по 2019 год.

Ранее на 11-й минуте встречи счет в игре открыл защитник красно-белых Самуэль Жиго.

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