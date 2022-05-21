«Рубин» — «Уфа»: Лисакович забил с пенальти, назначенного после вмешательства ВАР

«Рубин» открыл счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» — 1:0.

На 37-й минуте форвард казанцев Виталий Лисакович реализовал пенальти, назначенный после того, как защитник уфимцев Боян Йокич сыграл рукой в своей штрафной.

Пенальти был назначен после того, как главный судья встречи Сергей Иванов посмотрел повтор эпизода.

Лисакович забил свой шестой гол в нынешнем розыгрыше РПЛ.