«Химки» — «Спартак»: Жиго забил в последнем матче в РПЛ

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго забил гол в ворота «Химок» на 11-й минуте матча Тинькофф РПЛ в 30-м туре. Игра проходит на стадионе «Арена Химки».

28-летний француз забил гол головой подмосковной команде после навеса.

Жиго вышел на матч с «Химками» с капитанской повязкой. Это заключительная игра для футболиста за красно-белых в РПЛ. Защитник продолжит карьеру в «Марселе».

Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года.

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29.05.2022 | Спартак — Динамо