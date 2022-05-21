«Химки» — «Спартак»: Жиго забил в последнем матче в РПЛ
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго забил гол в ворота «Химок» на 11-й минуте матча Тинькофф РПЛ в 30-м туре. Игра проходит на стадионе «Арена Химки».
28-летний француз забил гол головой подмосковной команде после навеса.
Жиго вышел на матч с «Химками» с капитанской повязкой. Это заключительная игра для футболиста за красно-белых в РПЛ. Защитник продолжит карьеру в «Марселе».
Самуэль Жиго выступает за «Спартак» с лета 2018 года.
РПЛ, 30-й тур: кто станет вторым, кто вылетит напрямую и попадет в стыки. Онлайн-трансляция
29.05.2022 | Спартак — Динамо
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости