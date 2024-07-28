«Химки» — «Спартак»: Бабич забил третий гол москвичей

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич отметился голом в матче второго тура РПЛ против «Химок» — 3:0.

Футболист забил на 72-й минуте после передачи Хесуса Медины с углового.