«Оренбург» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ

В воскресенье, 28 июля, состоится матч 2-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Ахматом». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Гирлюк.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Гандри, Камилов, Садулаев, Ковачев, Камило, Агаларов.

На старте сезона в РПЛ «Оренбург» обыграл дома «Спартак» (2:0), а «Ахмат» в Грозном сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1).