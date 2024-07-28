Агент Угальде оценил первый гол футболиста в РПЛ

Курт Морсинк, агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, в комментарии для «СЭ» отреагировал на первый гол футболиста в РПЛ.

«Все очень рады за Манфреда. Хороший гол», — сказал Морсинк «СЭ».

Футболист отметился голом на 55-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Химок». Это его первый гол в РПЛ. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча.