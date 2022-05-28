«Химки» обыгрывают «СКА-Хабаровск» после первого тайма благодаря голам Глушакова и Мирзова

«Химки» встречаются со «СКА-Хабаровском» в ответном стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходит на стадионе «Арена Химки».

После первого тайма счет 2:0 в пользу хозяев.

В составе «Химок» забитыми мячами отметились полузащитники Денис Глушаков и Резиуан Мирзов.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «СКА-Хабаровска».