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Сегодня, 14:55

В «Динамо» ответили на вопрос о будущем главного тренера Сандро Шварца

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера московской команды Сандро Шварца.

По данным Kicker, немец в ближайшее время возглавит «Герту». Стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

Сандро Шварц, Павел Пивоваров, Александр Овечкин, Даниил Лесовой, Константин Тюкавин. Генеральный директор «Динамо» Пивоваров — о Кубке Лиги, бюджете клуба и возвращении пива

— Шварц остается в клубе?

— Клуб уже неоднократно комментировал этот вопрос. Завтра у нас финальный матч. Все решения будем принимать после окончания сезона.

— Как-то пострадал ваш бюджет на следующий год?

— Бюджет будем обсуждать в конце сезона. Основное финансирование ключевых спонсоров у нас подтверждено.

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

Финал Кубка России «Динамо» — «Спартак» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».

ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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