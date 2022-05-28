В «Динамо» ответили на вопрос о будущем главного тренера Сандро Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о будущем главного тренера московской команды Сандро Шварца.

По данным Kicker, немец в ближайшее время возглавит «Герту». Стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

— Шварц остается в клубе?

— Клуб уже неоднократно комментировал этот вопрос. Завтра у нас финальный матч. Все решения будем принимать после окончания сезона.

— Как-то пострадал ваш бюджет на следующий год?

— Бюджет будем обсуждать в конце сезона. Основное финансирование ключевых спонсоров у нас подтверждено.

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

Финал Кубка России «Динамо» — «Спартак» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники».