«Химки» — «Рубин»: Даку оформил дубль

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку вывел казанскую команду вперед в матче 29-го тура РПЛ против «Химок» — 2:1.

Футболист отличился на 58-й минуте, оформив дубль в этой игре. Теперь на его счету 14 голов в нынешнем сезоне чемпионата России.

Встреча проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.

«Рубин» с 42 очками располагается на седьмой строчке турнирной таблицы РПЛ. «Химки» находятся на 12-м месте с 26 баллами.