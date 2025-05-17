«Пари НН» и «Факел» назвали стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Факела» на матч 29-го тура чемпионата России.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Калинский, Эктов, Майга, Грулев, Босельи.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Божин, Калинин, Габараев, Альшин, Квеквескири, Ивлев, Моцпан, Ильин, Каштанов.