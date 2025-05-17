Промес — о «Спартаке»: «Я нужен им, а они нужны мне»
Бывший форвард «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в своих соцсетях, посвященный красно-белым.
33-летний нидерландский футболист репостнул свою фотографию в форме «Спартака» и написал: «Я нужен им, а они нужны мне».
Промес выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В настоящее время нападающий находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. Там он играет за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».
После 28 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» с 51 очком располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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