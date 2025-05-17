Промес — о «Спартаке»: «Я нужен им, а они нужны мне»

Бывший форвард «Спартака» Квинси Промес опубликовал пост в своих соцсетях, посвященный красно-белым.

33-летний нидерландский футболист репостнул свою фотографию в форме «Спартака» и написал: «Я нужен им, а они нужны мне».

Промес выступал за московскую команду с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В настоящее время нападающий находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. Там он играет за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

После 28 туров нынешнего сезона РПЛ «Спартак» с 51 очком располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.