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«Химки» — «Ротор»: видеотрансляция матча чемпионата России

18:00
«Химки» на своем поле примут «Ротор» в матче 6-го тура РПЛ. Фото vk.com/fc.rotor
«Химки» на своем поле примут «Ротор» в матче 6-го тура РПЛ. Фото vk.com/fc.rotor
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В субботу, 29 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Ротор». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне, в рамках чемпионата ФНЛ, волгоградцы один раз одержали победу над соперником, а втором матч завершился вничью.

Следить за матчем «Химки» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Ротор»

Химки — Ротор

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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