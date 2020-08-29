В субботу, 29 августа, состоится матч 6-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Ротор». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне, в рамках чемпионата ФНЛ, волгоградцы один раз одержали победу над соперником, а втором матч завершился вничью.

Следить за матчем «Химки» — «Ротор» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Ротор»