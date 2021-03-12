Черевченко: «Лига Европы? Перед началом сезона у «Химок» была задача не вылететь»
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.
— Комментарий по игре?
— Предполагали, что обеим командам будет тяжело созидать. Пытались упростить игру путем верховой борьбы и верховых передач. Было много борьбы.
— У «Химок» 32 очка, какие амбиции на остаток сезона?
— Амбиции — в каждой игре играть на победу. Понимаю смысл вопроса, вы имеете в виду попадание в Лигу Европы. Напомню, что перед началом сезона у нас была задача не вылететь. Пока мы ее не выполнили.
— Как перестраивали игру после ничьей в Волгограде? На что делали акцент в этом матче?
— Разбирали «Ростов». Это одна из самых агрессивных команд. Каждый игрок знает, что делать на поле. У нас вернулся Конате, пытались больше играть через него, — сказал Черевченко.
«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.
(Владимир Пушкарев)
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