Черевченко: «Лига Европы? Перед началом сезона у «Химок» была задача не вылететь»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи.

— Комментарий по игре?

— Предполагали, что обеим командам будет тяжело созидать. Пытались упростить игру путем верховой борьбы и верховых передач. Было много борьбы.

— У «Химок» 32 очка, какие амбиции на остаток сезона?

— Амбиции — в каждой игре играть на победу. Понимаю смысл вопроса, вы имеете в виду попадание в Лигу Европы. Напомню, что перед началом сезона у нас была задача не вылететь. Пока мы ее не выполнили.

— Как перестраивали игру после ничьей в Волгограде? На что делали акцент в этом матче?

— Разбирали «Ростов». Это одна из самых агрессивных команд. Каждый игрок знает, что делать на поле. У нас вернулся Конате, пытались больше играть через него, — сказал Черевченко.

«Химки» с 32 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 34 балла и седьмая строчка.

(Владимир Пушкарев)