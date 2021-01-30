«Химки» прибыли на вторые сборы в Турцию

Футболисты «Химок» прибыли в Турцию и начали работу на вторых сборах, которые продлятся до 12 февраля, сообщает сайт клуба.

Красно-черные будут готовиться ко второй части сезона в следующем составе:

Вратари: Илья Лантратов, Егор Генералов, Дмитрий Хомич, Илья Тусеев.

Защитники: Дмитрий Тихий, Брайан Идову, Евгений Гапон, Александр Филин, Егор Данилкин, Кирилл Боженов, Филип Дагерстол, Арсений Логашов, Михаил Тихонов, Вильдан Ермилов (на просмотре).

Полузащитники: Александр Трошечкин, Денис Глушаков, Павел Могилевец, Илья Камышев, Резиуан Мирзов, Камран Алиев, Александр Долгов, Аршак Корян, Илья Кухарчук.

Нападающие: Мохамед Конате, Владимир Дядюн, Сенин Себаи.

О расписании контрольных матчей на втором сборе будет сообщено дополнительно.