Дженк Тосун сообщил о переходе в «Бешикташ». Им интересовался ЦСКА
22:39
Турецкий форвард Дженк Тосун возвращается в «Бешикташ», о чем свидетельствует его запись в Instagram.
Он разместил фото в форме «Бешикташа» с кубком в руках. «Давайте снова сотворим историю», — написал футболист.
Ранее сообщалось, что игрок «Эвертона» может перейти в ЦСКА. Речь шла об аренде. 29-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Эвертон» и забил один мяч.
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