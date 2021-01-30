Дженк Тосун сообщил о переходе в «Бешикташ». Им интересовался ЦСКА

Турецкий форвард Дженк Тосун возвращается в «Бешикташ», о чем свидетельствует его запись в Instagram.

Он разместил фото в форме «Бешикташа» с кубком в руках. «Давайте снова сотворим историю», — написал футболист.

Ранее сообщалось, что игрок «Эвертона» может перейти в ЦСКА. Речь шла об аренде. 29-летний футболист в текущем сезоне провел семь матчей за «Эвертон» и забил один мяч.