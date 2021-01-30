Футболисты «Спартака» Илья Кутепов и Роман Зобнин прокомментировали события товарищеского матча с «Пахтакором» (2:1).

«Пахтакор» удивил разве что агрессией и жесткой, грубой игрой, можно сказать, — отметил Зобнин. — А так ничего особенного в команде. Да, меня разозлило, что против меня много фолили".

«Это больше меня разозлило, — вступил в разговор Кутепов. «Моего брата, да, — продолжил Зобнин. — Если бы это была официальная игра, то, конечно, надавали бы желтых и красных карточек. А так как товарищеская игра, судья где-то неквалифицированный...»

После этого вновь высказался Кутепов: «Я просто спросил: «Брат, какой номер (сфолил — Прим. «СЭ»), скажи, и все».

В составе победителей голы забивали Алекс Крал и Роман Зобнин.