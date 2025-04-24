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Сегодня, 21:40

«Химки» подсчитали альтернативную посещаемость РПЛ: клуб вошел в топ-4

Алина Савинова
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«Химки» высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние матчи своих клубов, сообщает пресс-служба подмосковной команды.

Отмечается, что для составления таблицы с альтернативной посещаемостью игр были взяты официальные данные Росстата и РПЛ к 26-му туру чемпионата России.

Согласно подсчетам «Химок», первое место по данному показателю занимает «Краснодар», средняя посещаемость домашних матчей которого жителями города составляет 26 362 человека — 2,09 процента от всего населения Краснодара. На второй строчке располагается «Ахмат» (1,29 процента). Тройку замыкает «Ростов» (1,16 процента). «Химки» в этом рейтинге идут на четвертой позиции (0,94 процента).

После 25 туров РПЛ «Химки» с 23 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у которого 55 баллов.

Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

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 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
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