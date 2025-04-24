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24 апреля, 23:35

«Пари НН» потроллил «Химки» за таблицу с подсчетом посещаемости клубов РПЛ

Алина Савинова
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«Пари НН» в Telegram-канале отреагировал на расчет посещаемости матчей команд РПЛ, проведенный «Химками».

Ранее красно-черные высчитали долю жителей городов, которые приходят на домашние игры своих клубов. Согласно этой статистике, «Химки» являются четвертой самой посещаемой командой РПЛ. Выше располагаются только «Краснодар», «Ахмат» и «Ростов».

Пресс-служба «Пари НН», в свою очередь, опубликовала таблицу чемпионата России по количеству букв в названии команды, где нижегородцы заняли первое место.

«Искренне поздравляем коллег и публикуем достоверную турнирную таблицу. А если серьезно, то давайте покажем в субботу, у кого посещаемость лучше, а главное — громче!» — говорится в сообщении «Пари НН».

После 25 туров РПЛ «Химки» с 23 очками занимают 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (20) идет на 14-й строчке.

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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