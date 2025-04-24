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Агент Тюкавина — о восстановлении игрока: «После майских праздников, может, начнет уже с мячом на поле работать»

Дарик Агаларов
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Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» сообщил, что игрок восстанавливается с опережением графика.

«Врачи говорят, что идет с опережением графика восстановления. Реабилитологи работают с ним по 5-6 часов каждый день. Он уже выбросил костыли. Думаю, после майских праздников, может, начнет уже с мячом на поле работать. Но тут важно понимать, что никто не хочет пятилетку за три года проходить. Нужно вернуться готовым и сильнее. Понятное дело, что с его характером он готов был бы хоть в ближайшем туре выходить, но все прекрасно понимают, что делать. Динамовские врачи постоянно на связи с немецкими врачами, которые проводили операцию. Все под пристальным контролем», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин получил повреждение крестообразной связки колена в первом матче весенней части сезона против «Ростова» (1:1).

22-летний форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.

Константин Тюкавин
ФК Динамо (Москва)
Алексей Сафонов
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