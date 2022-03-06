«Химки» обсудят подачу протеста на присуждение поражения «Локомотиву»

Председатель наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможности присуждения поражении «Локомотива» из-за нарушения регламента с чешским игроком Яном Кухтой.

«Пока информация о техническом поражении «Локомотива» не поступала. Мы сами смотрим, что будет происходить дальше. Никаких мыслей по этому поводу у нас нет. Мы будем еще раз разбираться, смотреть все возможные регламенты, а потом думать, будем ли подавать на протест», — сказал Терюшков «СЭ».

Чешский игрок «Локомотива» Ян Кухта был удален в матче чешского чемпионата «Баник» — «Славия» и не отбыл одноматчевую дисквалификацию до и после перехола в московский клуб.