Защитник «Химок» Виана получил красную карточку в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» встречается с «Химками» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 42-й минуте игры за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Бруно Виана.