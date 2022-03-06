Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:11

«Крылья Советов» — «Арсенал»: Сарвели сравнял счет

Нападающий «Крыльев Советов» Сарвели сравнял счет в матче РПЛ против тульского «Арсенала»
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели сравнял счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» — 1:1.

На 52-й минуте форвард отличился с передачи полузащитника Максима Глушенкова.

Сарвели забил свой 7-й гол в сезоне-2021/22.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
06 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Арсенал Т
Голы
Кангва, 13 (0:1), Сарвели, 52 (1:1), Деспотович, 70 (1:2), Пиняев, 83 (2:2)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Барач Якуба (Цыпченко, 72) Ежов (Пиняев, 80) Глушенков (Игнатьев, 73) Зиньковский Сарвели
Арсенал Т
Коченков Смольников Степанов Беляев Новосельцев Гулиев (Костадинов, 79) Чаушич Давиташвили (Суханов, 87) Кангва (Хабибов, 90) Кангва Деспотович (Марков, 78)
Предупреждения
Бейл 44’, Ежов 78’  -  Степанов 54’, Чаушич 61’, Давиташвили 65’, Гулиев 76’, Коченков 88’, Суханов 90’
Удаления
Чаушич 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Шадыханов (Москва) Болотенков (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Мешков (Дмитров) Березнов (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Футболисты сборной России, которые, вероятно, уже не сыграют на ЧМ
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 20-й тур: «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
Председатель наблюдательного совета «Химок»: «Сергей Юран зажег команду»
В «Локомотиве» запретили Пашинину отвечать на вопрос о возможном поражении из-за выхода Кухты на поле
«Крылья Советов» — «Арсенал»: правильно ли назначен пенальти? Почему ВАР не позвал судью к монитору?
Пашинин — о победе над «Химками»: «После удаления полностью контролировали игру»
Юран: «Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Надо минимизировать брак»
В «Химках» рассказали о подаче возможного протеста на результат матча с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» обсудят подачу протеста на присуждение поражения «Локомотиву»

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 6 марта 2022 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости