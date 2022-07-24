«Химки» — «Нижний Новгород»: хозяева открыли счет после грубейшей ошибки вратаря Нигматуллина
Нападающий «Химок» Александр Руденко открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он отлился на 62-й минуте матча — 1:0.
В этом моменте грубейшую ошибку допустил голкипер нижегородцев Артур Нигматуллин. Он затянул с вводом мяча в игры, а когда пытался выбить мяч, то в самый неудачный момент поскользнулся и упал.
Руденко подхватил мяч и катнул его в пустые ворота. Защитник нижегородцев пытался спасти команду, но выбил мяч, когда он уже пересек линию ворот.
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|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
7
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|3
|
8
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|1
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|
9
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|2
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|
10
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|0
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|1
|
11
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|1
|0
|1
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|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
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|2
|0
|0
|2
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|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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