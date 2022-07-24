«Химки» — «Нижний Новгород»: хозяева открыли счет после грубейшей ошибки вратаря Нигматуллина

Нападающий «Химок» Александр Руденко открыл счет в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он отлился на 62-й минуте матча — 1:0.

В этом моменте грубейшую ошибку допустил голкипер нижегородцев Артур Нигматуллин. Он затянул с вводом мяча в игры, а когда пытался выбить мяч, то в самый неудачный момент поскользнулся и упал.

Руденко подхватил мяч и катнул его в пустые ворота. Защитник нижегородцев пытался спасти команду, но выбил мяч, когда он уже пересек линию ворот.