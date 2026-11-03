«Спартак» поздравил Эмери с 55-летием

«Спартак» поздравил бывшего главного тренера команды Унаи Эмери с 55-летием.

«Поздравляем с днем рождения бывшего главного тренера «Спартака» и желаем ему исключительно успехов во всем! Feliz cumpleanos, Unai!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года. Под его руководством красно-белые провели 26 матчей, одержали 12 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений.

С 2022 года Эмери тренирует «Астон Виллу». До этого он работал в «Вильярреале», «Арсенале», «ПСЖ» и «Севилье».