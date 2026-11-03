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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ по итогам октября

Семак, Шварц и Игдисамов вошли в топ-5 претендентов на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Алексей Михайлов
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото ФК «Зенит»

Главные тренеры «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Оренбурга» и «Ростова» вошли в пятерку претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ по итогам октября, сообщает официальный сайт лиги.

У кандидатов указана статистика за три октябрьских тура — 10-й, 11-й и 12-й. Турнирное положение — по состоянию на конец 12-го тура.

На награду претендуют Сергей Семак, «Зенит» (9 очков, 3 матча, 1-е место), Сандро Шварц, «Динамо» (6 очков, 3 матча, 2-е место), Дмитрий Игдисамов, ЦСКА (6 очков, 3 матча, 3-е место), Ильдар Ахметзянов, «Оренбург» (7 очков, 3 матча, 6-е место) и Дмитрий Кириченко, «Ростов» (7 очков, 3 матча, 7-е место).

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. Телеэкспертов представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети «ВКонтакте».

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Источник: официальный сайт РПЛ
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Дмитрий Кириченко
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Оренбург
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
Ильдар Ахметзянов
Сандро Шварц
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«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит 0 : 3
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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