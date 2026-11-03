Семак, Шварц и Игдисамов вошли в топ-5 претендентов на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Главные тренеры «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Оренбурга» и «Ростова» вошли в пятерку претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ по итогам октября, сообщает официальный сайт лиги.

У кандидатов указана статистика за три октябрьских тура — 10-й, 11-й и 12-й. Турнирное положение — по состоянию на конец 12-го тура.

На награду претендуют Сергей Семак, «Зенит» (9 очков, 3 матча, 1-е место), Сандро Шварц, «Динамо» (6 очков, 3 матча, 2-е место), Дмитрий Игдисамов, ЦСКА (6 очков, 3 матча, 3-е место), Ильдар Ахметзянов, «Оренбург» (7 очков, 3 матча, 6-е место) и Дмитрий Кириченко, «Ростов» (7 очков, 3 матча, 7-е место).

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. Телеэкспертов представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети «ВКонтакте».

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