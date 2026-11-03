Семак, Шварц и Игдисамов вошли в топ-5 претендентов на звание лучшего тренера октября в РПЛ
Главные тренеры «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Оренбурга» и «Ростова» вошли в пятерку претендентов на звание лучшего тренера месяца в РПЛ по итогам октября, сообщает официальный сайт лиги.
У кандидатов указана статистика за три октябрьских тура — 10-й, 11-й и 12-й. Турнирное положение — по состоянию на конец 12-го тура.
На награду претендуют Сергей Семак, «Зенит» (9 очков, 3 матча, 1-е место), Сандро Шварц, «Динамо» (6 очков, 3 матча, 2-е место), Дмитрий Игдисамов, ЦСКА (6 очков, 3 матча, 3-е место), Ильдар Ахметзянов, «Оренбург» (7 очков, 3 матча, 6-е место) и Дмитрий Кириченко, «Ростов» (7 очков, 3 матча, 7-е место).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, телеэкспертов и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. Телеэкспертов представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети «ВКонтакте».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1