Орлов похвалил Соболева за характер после незабитого пенальти в Самаре

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с «Крыльями Советов» (3:0).

«Отдельно хочу сказать о Соболеве. Надо понимать, что Александр только восстановился после болезни. Ему еще тяжеловато физически, это было заметно. Но он молодец! Проявил характер.

Мне понравилось, что он не уступил право пробить второй пенальти Луису Энрике. Взял мяч и отправился к «точке». Это говорит о его характере, о здоровом самолюбии. Он харизматичный парень, штатный пенальтист. Хотел сам забить, доказать, что способен взять на себя ответственность. Не раскис после первого нереализованного одиннадцатиметрового. И в итоге доказал свою правоту.

В первом случае он решил пробить на технику и прогадал — Кокарев парировал удар. А через несколько минут Соболев уже пробил на силу — без шансов для голкипера.

«Зенит» одержал победу на классе. Подопечные Семака объективно были сильнее. Счет на табло. Но класс есть класс. Когда в твоем распоряжении такие исполнители, как Глушенков, Соболев, Педро, можно решить исход встречи за счет индивидуального мастерства», — сказал Орлов «СЭ».

Соболев не реализовал первый пенальти во встрече с «Крыльями Советов», однако со второй попытки переиграл вратаря самарцев Кокарева.

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