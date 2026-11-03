Газизов: «Доступ к переговорам судей поможет клубам. Так будет легче понимать их трактовки»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов.

— Не хочется говорить о судействе, все и так видели, что происходило в игре против «Ростова». Нас прибили. И пока не будет жестких решений в пользу клубов, ничего не поменяется.

— То есть вы не верите в какие-либо глобальные изменения в российском судействе?

— Наверное, нет. Нет инструмента для этого.

— Публикация переговоров арбитров и доступ к ним помогут хоть немного клубам?

— Думаю, да. Хотелось бы услышать судей — что они обсуждают в тот или иной момент. Я только за то, чтобы публиковались все переговоры. Возможно, потом нам легче будет понимать судейские трактовки.

После 13-го тура махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

Кирилл Радченко