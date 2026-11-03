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Судейство

Газизов: «Доступ к переговорам судей поможет клубам. Так будет легче понимать их трактовки»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (0:3).

Главным арбитром встречи был Андрей Прокопов.

— Не хочется говорить о судействе, все и так видели, что происходило в игре против «Ростова». Нас прибили. И пока не будет жестких решений в пользу клубов, ничего не поменяется.

— То есть вы не верите в какие-либо глобальные изменения в российском судействе?

— Наверное, нет. Нет инструмента для этого.

— Публикация переговоров арбитров и доступ к ним помогут хоть немного клубам?

— Думаю, да. Хотелось бы услышать судей — что они обсуждают в тот или иной момент. Я только за то, чтобы публиковались все переговоры. Возможно, потом нам легче будет понимать судейские трактовки.

После 13-го тура махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

Кирилл Радченко

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
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Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
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Зенит

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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
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Педро

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Максим Глушенков

Зенит

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И К Ж
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Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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